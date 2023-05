iOS 17 trasformerà l’iPhone in uno “schermo intelligente”, come gli Echo Show di Amazon?

Il tuo iPhone potrebbe presto trasformarsi in un piccolo “smart screen” quando lo schermo è bloccato. Secondo Bloomberg, iOS 17 introdurrà una schermata di blocco che trasforma efficacemente l’iPhone in una sorta di display intelligente — a patto che sia posizionato orizzontalmente. Lo schermo potrà mostrare il calendario, oltre che le notifiche e altri dettagli in un layout ad alto contrasto che ricorda ciò che vedresti su un Amazon Echo Show o un Google Nest Hub.

L’azienda presenterà iOS 17 durante la sua Worldwide Developer Conference, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori che quest’anno è particolarmente attesa, perché ospiterà anche il lancio dell’atteso Apple Reality One, il primo visore per la realtà mista dell’azienda. Il rapporto di Bloomberg – curiosamente – non specifica se questa nuova funzione arriverà anche sull’iPad — dove, almeno intuitivamente, avrebbe ancora più senso.

Rimanendo in tema di display intelligenti, da un po’ di tempo si parla della possibilità che Apple stia progettando un nuovo smart hub che ibriderebbe le funzioni di un smart display (come gli Echo Show) con quelle di un normale iPad.

Inoltre, altri rumor suggeriscono che iOS introdurrà diverse altre novità notevoli, tra cui il sideloading delle app in Unione Europea.