Oppo Find N3: lo schermo diventa XL e non è l’unico passo in avanti

Il successore di Oppo Find N2, il Find N3, ha già cominciato a far parlare di sé con i primi rumors. Il telefono pieghevole (con sviluppo orizzontale) dovrebbe avere un display principale più grande, da ben 8 pollici, con risoluzione 2268 x 2440px e refresh rate di 120Hz. A titolo di confronto, il Find N e il Find N2 avevano pannelli identici da 7.1 pollici con risoluzione 1792 x 1920px.

Il Find N3 dovrebbe inoltre avere due fotocamere selfie, una per lo schermo esterno e una sulla parte principale con risoluzioni rispettivamente di 20MP e 32MP. Sul retro del dispositivo troveremo invece una fotocamera principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, una IMX581 da 48MP per l’ultrawide e un sensore da 32MP per il modulo teleobiettivo con identificatore L07D1W22. Insomma, una scheda tecnica davvero avanzata e in linea con quanto offerto da molti top di gamma. Ma questa non è più una novità: i tempi in cui gli smartphone pieghevoli imponevano notevoli rinunce, nonostante prezzi vicini ai 2000€, sembrano ormai finiti.

Il telefono dovrebbe essere alimentato dal chipset di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 2 e da una batteria da 4.805mAh. Il nuovo leak menziona inoltre un design ultra-sottile per il dispositivo, anche se non vengono forniti ulteriori dettagli.