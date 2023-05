Il Xiaomi 14 Pro sarà disponibile in due versioni: schermo curvo 3D e schermo “piatto 2.5D”

La serie Xiaomi 14 è la prossima generazione di smartphone di punta del produttore cinese. Probabilmente verrà annunciata verso la fine di quest’anno. Ma prima di qualsiasi annuncio ufficiale, una nuova fuga di notizie ha suggerito che il modello di punta Xiaomi 14 Pro arriverà in due diverse versioni.

Si prevede che il gigante tecnologico cinese lanci la serie Xiaomi 14 tra novembre e dicembre di quest’anno e probabilmente includerà un modello di base Xiaomi 14 e il Xiaomi 14 Pro. Mentre ci sono state voci sulle loro specifiche, le ultime informazioni provengono da un noto informatore, Digital Chat Station, che ha condiviso i dettagli sul design del modello Pro di fascia alta. Il prossimo telefono premium dell’azienda avrà un ampio “display piatto 2.5D“.

In totale, dovrebbero essere disponibili al lancio due diversi modelli: uno con pannello piatto “2.5D” e un secondo con pannello curvo 3D e bordi sottili su tutti e quattro i lati. Il report circolato in queste ore afferma che la parte inferiore avrà uno spessore di soli 1 mm. Ciò significa che possiamo aspettarci di vedere un design praticamente privo di qualsiasi tipo di cornice.

In base a quanto sappiamo finora, lo smartphone probabilmente sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Una precedente fuga di notizie aveva anche suggerito che il device avrà una grande batteria da 5.000mAh che supporterà la ricarica wireless da 50W. Si sosteneva anche che il dispositivo offrirà due diverse velocità di ricarica rapida cablata, tra cui una versione da 90W e una da 120W. I due modelli potrebbero differire non soltanto per la curvatura del display, ma anche per la potenza della ricarica.