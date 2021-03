The Suicide Squad: nuovo spot TV dedicato

È disponibile un nuovo spot TV di The Suicide Squad, cinecomic scritto e diretto da James Gunn. A condividere il video è stato lo stesso cineasta sul suo profilo Twitter

.

Il nuovo spot TV del cinecomic arriva ad un solo giorno di distanza dal primo, pubblicato sempre su Twitter da James Gunn, e vede la squadra in azione. Protagonisti del film sono Viola Davis (Amanda Waller), Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (John Economos), John Cena (Peacemaker) e Sylvester Stallone (King Shark). Ci saranno anche Nathan Fillion (Tok), Mayling Ng (Mongal), Pete Davidson (Blackguard), Sean Gunn (Weasel), Joaquin Cosio (generale Mateo Suarez), Juan Diego Botto (Luna), Storm Reid (Tyla), Alice Braga (Sol Soria), Jennifer Holland (Emilia Harcourt). Peter Capaldi (The Thinker) e Taika Waititi in un ruolo sconosciuto.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad arriverà al cinema il prossimo 5 agosto e vedrà il gruppo di criminali DC entrare in azione per salvare il mondo, cercando di portare a termine la missione suicida sull’isola di Corto Maltese.

Questa la sinossi ufficiale: