The Suicide Squad: il primo spot TV dedicato

James Gunn ha diffuso il primo spot TV dedicato a The Suicide Squad, il film DC Comics in uscita ad agosto.

Su Twitter James Gunn ha diffuso il primo spot TV dedicato a The Suicide Squad, il lungometraggio DC Comics in uscita il 6 agosto su HBO Max e nelle sale cinematografiche negli USA (in Italia arriverà il 5 agosto). Nel filmato possiamo vedere spezzoni presenti nel trailer, più alcuni nuovi dettagli.

Nel filmato viene messo in evidenza il personaggio interpretato da Peter Capaldi, assieme a Idris Elba, alla Harley Quinn di Margot Robbie, e, ovviamente, non mancano tutti gli altri personaggi. Ecco lo spot TV.

The Suicide Squad presenta un mix eclettico di personaggi presenti nella versione del 2016, tra cui Rick Flag, Harley Quinn, Amanda Waller e Captain Boomerang, che si uniscono a Peacemaker, Polka-Dot Man e Bloodsport. Quest’ultimo è una figura scritta dallo stesso regista e interpretato da Idris Elba. Ricordiamo che il film presenta almeno 17 personaggi della Task Force X.

Questa la sinossi ufficiale: