Zack Snyder’s Justice League: il making of del cinecomic

Zack Snyder’s Justice League è arrivata su HBO Max e Sky e per celebrare il cinecomic è stato rilasciato il video del making of del progetto diretto da Zack Snyder.

Giovedì 18 marzo è finalmente arrivata la tanto attesa Zack Snyder’s Justice League, la versione estesa del cinecomic da parte del suo creatore Zack Snyder. Per celebrare l’uscita del cinecomic HBO Max ha condiviso sul proprio canale YouTube il video del making of dal titolo Making the Snyder Cut, facendoci così scoprire il lungo percorso di realizzazione del film:

I sei minuti di video mostrano non solo i momenti sul set o gli errori, ma anche le interviste fatte al regista ed ai protagonisti Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher. Nel video il regista inoltre specifica come senza i fan tutto questo non sarebbe stato possibile e che non avere restrizioni temporali gli abbia permesso di poter mostrare l’intero arco narrativo dei vari personaggi. Il cineasta si sofferma anche sulla scena finale, il Knightmare, sottolineando come si sia divertito a girarla.

Inoltre a pochi giorni dopo l’uscita del film su Twitter è diventato trand topic l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse, in cui i fan chiedono a gran voce a Warner Bros. di dare vita all’universo cinematografico DC pensato da Zack Snyder. È presto per sapere se la casa di produzione deciderà di proseguire con il regista. Di sicuro sappiamo che le idee per i sequel non mancano, infatti Snyder ha rivelato di avere piani per Justice League 2 e Justice League 3 che vedremmo lo scontro tra la Lega e il mondo contro le forze di Darkseid. Non resta che attendere ulteriori novità a riguardo.

Di seguito la sinossi ufficiale del cinecomic:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

