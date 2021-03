Il 18 marzo HBO Max e Sky hanno rilasciato Zack Snyder’s Justice League e il film ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, tanto che il regista Zack Snyder ha voluto ringraziare i fan per il supporto con un video su Twitter.

Il giorno è finalmente arrivato, volevo dire di nuovo grazie a tutti i fan. Vedere i vostri messaggi e la vostra risposta al film ne è valsa la pena. Per quelli di voi che sono rimasti svegli tutta la notte negli Stati Uniti per guardare la pellicola, e per i fan che si alzano presto per vederla in Europa e in Asia. Ho sentito che potremmo aver sovraccaricato alcune piattaforme grazie al vostro interesse. Questo significa davvero il mondo per me. Ci stiamo lavorando, quindi rimanete sintonizzati. Siete i migliori e grazie ancora.

You all are the best. Thank you for your overwhelming support of Zack Snyder's Justice League. #SnyderCut #UsUnited pic.twitter.com/t7wgaj5NqC — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 20, 2021

Dopo che WarnerMedia ha soddisfatto le richieste di #ReleaseTheSnyderCut, rendendo disponibile la Snyder Cut su HBO Max, i crescenti post a sostegno dell’hashtag #RestoreTheSnyderVerse potrebbero far sì che si realizzi un continuo a fumetti della Zack Snyder’ s Justice League.

Il regista Zack Snyder e il direttore creativo della DC Comics Jim Lee hanno discusso della possibilità di realizzare un sequel e una serie di fumetti prequel sul mondo post-apocalittico di Knightmare, governato da Darkseid (Ray Porter), e “il team che è rimasto in vita cercando di rimetterlo a posto”, rivelato nell’epilogo della Zack Snyder’s Justice League, che vede nel cast Batman (Ben Affleck), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller), Deathstroke (Joe Manganiello) e Mera (Amber Heard). All’interno di quella storia, tra l’altro, ci sarebbe la morte di Robin, ucciso anni prima dal Joker (Jared Leto).

Zack Snyder pensa che la Snyder Cut, disponibile su HBO Max e su Sky, sia la fine dei live-action dello SnyderVerse (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e la Justice League di quattro ore), ma ha detto a Comicbook che il supporto dei fan potrebbe convincere la DC Comics a realizzare un altro film in futuro:

Ne ho parlato con Jim, avevamo letteralmente un piano per fare un fumetto. Stavamo per realizzarlo tenendo conto del progetto mostrato su una lavagna che avevo esposto a Dallas, alla mostra The Dreamscapes Of Zack Snyder’s Justice League. Ho voluto creare una mini storia, concentrandomi su ciò che stava accadendo tra Batman, Joker e Robin. Eravamo super interessati e poi, quando la AT&T ha acquisito Time Warner e ci sono state molte interruzioni e tagli alla DC Comics, Lee ha detto, ‘Forse in futuro si farà, se c’è il supporto dei fan. Ma vedremo.’

A Dallas Zack Snyder aveva mostrato dei piani per unire la Lega e l’intero Universo DC in una guerra salva-pianeta contro Darkseid, che dovremmo vedere in Justice League 2 e Justice League 3, sempre che la WarnerMedia cambi idea.

Secondo quanto riportato nella prefazione dei piani di Snyder, che vede protagoniste le illustrazioni di Lee, con tutti gli archi pianificati per il nuovo Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa), il governatore dei Sette Regni, Justice League 2 sarebbe un film “molto radicato, personale e guidato dai personaggi, i quali seguono la Justice League, sia insieme che separatamente, mentre si ricuciono vecchie ferite per diventare eroi migliori e più forti”.

Nel frattempo Lex Luthor (Jesse Eisenberg) recluta una Lega tutta sua, prima che la storia culmini in una conclusione epica che si interseca con altri franchise in tutto il DC Extended Universe. Questo era il piano del regista per i prossimi film di Zack Snyder’s Justice League. Ora, grazie al supporto dei fan, forse c’è una possibilità di vedere realizzato almeno il fumetto.

