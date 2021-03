Oneplus Watch: lo smartwatch si mostra in un primo teaser

Finalmente ci siamo, OnePlus si avvicina alla presentazione del suo primo smartwatch ufficiale. Si chiama OnePlus Watch e verrà annunciato ufficialmente nel corso dell’evento del prossimo 23 marzo, assieme alla nuova linea di smartphone OnePlus 9.

Nel frattempo, il produttore ha mostrato alcuni primi teaser ufficiali. Pete Lau ha spiegato che l’azienda ha puntato molto sulla integrazione tra l’orologio e gli altri device del brand, parlando di una “connettività senza soluzione di continuità”.

Il teaser conferma il design tradizionale del quadrante, distanziandosi dalle forme squadrate dell’offerta della concorrenza, Apple Watch in primis. Il quadrante – stando ad un rumor emerso nella giornata di ieri – dovrebbe misurare 46mm. Si parla anche dell’impermeabilità IP68 e della possibilità di trasformare il OnePlus Watch in un telecomando da polso per i televisori OnePlus TV.

The moment you've been waiting for is almost here. #OnePlusWatch — OnePlus 3 (@oneplus) March 17, 2021

Pete Lau non ha ovviamente rivelato ufficialmente il price-range dello smartwatch, ma ha comunque parlato di un device ‘accessibile’. La notizia più eclatante riguarda il sistema operativo: niente Wear OS di Google, al suo posto troveremo un software RTOS.

Quanto ai colori, si parla di due versioni: una in nero e l’altra in argento. Per ulteriori informazioni non resta che aspettare la prossima settimana.