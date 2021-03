OnePlus Serie 9, il nuovo top di gamma sarà presentato il 23 marzo: ecco come puoi vincerne uno

La nuova gamma di smartphone OnePlus 9 è sempre più vicina. La data da segnare sul calendario è il 23 marzo. Ore 15:00 italiane. In attesa della nuova serie di smartphone, OnePlus ha annunciato due giveaway.

Per partecipare ad all’estrazione di un OnePlus Serie 9 nuovo di fiamma è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale del produttore, andare nella pagina dedicata al lancio del nuovo smartphone e, quindi, cliccare su ‘Avvisami’. In questo modo non soltanto riceverai una notifica poco prima dell’inizio della presentazione ufficiale – che sarà trasmessa in diretta streaming – ma potrai anche partecipare ad un concorso che vede per premio proprio il nuovo smartphone dell’amato brand cinese. È semplicissimo, basta avere un account OnePlus. Ecco il montepremi complessivo:

5 buoni omaggio telefono OnePlus serie 9

20 buoni omaggio OnePlus Buds Z

1000 buoni sconto del 5% sugli accessori con l’acquisto del telefono

L’estrazione è istantanea e si può ottenere una chance extra semplicemente condividendo l’iniziativa sui social. Non avete vinto? Nessun problema, puoi comunque tentare la fortuna con un altro giveaway realizzato in collaborazione con Hasselblad. Questa volta è necessario superare un piccolo quiz.

Parola d’ordine: “Il tuo scatto migliore”. La campagna promozionale di OnePlus spinge tutto sulla collaborazione con il prestigioso brand Hasselblad, l’azienda dietro alle fotocamere usate dall’equipaggio della missione Apollo — e non a caso le immagini promozionali del nuovo smartphone giocano molto con l’immaginario della Luna e della famosa foto della Terra ‘Blue Marble’ scattata con una Hasselblad 500EL.

Cosa sappiamo sulle specifiche dei nuovi OnePlus 9 e 9 Pro: