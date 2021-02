Il Principe cerca figlio: nuovo poster del film con Eddie Murphy

È disponibile un nuovo poster di Il Principe cerca figlio, sequel della commedia Il principe cerca moglie. Il film arriverà su Amazon Prime Video il 5 marzo.

Amazon Prime Video ha diffuso un nuovo poster de Il Principe cerca figlio (Coming 2 America), film con protagonista Eddie Murphy.

Il film arriverà il prossimo 5 marzo in esclusiva su Amazon Prime Video e vede Murphy riprendere il ruolo del principe del regno di Zamunda Akeem. Il principe sta per diventare re, ma suo padre (James Earl Jones) lo avverte che avrà bisogno di un erede maschio e lo informa che in America vive suo figlio. Akeem decide così di tornare nella nazione che lo aveva accolto 32 anni prima in cerca del figlio perduto. Insieme a lui il fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall).

Nel cast oltre a Murphy – che interpreterà tutti gli iconici personaggi del primo capitolo – e Hall torneranno Shari Headley, Paul Bates, John Amos e soprattutto James Earl Jones. Con loro molte new entry: KiKi Layne, Tracy Morgan, Rick Ross e Wesley Snipes.

Di seguito la sinossi ufficiale del film:

Coming 2 America – Il Principe cerca Figlio è il sequel del cult-movie “Il Principe cerca Moglie”, uscito nel 1988. Eddie Murphy, nel ruolo di Akeem, è costretto a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio. La sua missione? Rintracciare il giovane principe ereditario e riportarlo a casa, aiutato dal suo fidato consigliere Semmi, Arsenio Hall.

