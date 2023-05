La Pantera Rosa: Eddie Murphy in trattative per la parte dell’ispettore Clouseau

Eddie Murphy sarebbe in trattative per vestire i panni di Clouseau nel film su La Pantera Rosa.

Tempo fa era stato annunciato un nuovo film su La Pantera Rosa, ma, dopo che si erano perse le tracce relative a questa produzione, è arrivata una notizia importante: Eddie Murphy sarebbe in trattive per entrare a far parte del cast nel ruolo dell’ispettore Clouseau.

La produzione sarà portata avanti da MGM. A realizzare il film ci sarà il regista di “Sonic the Hedgehog”, il filmmaker Jeff Fowler. Chris Bremner (“Bad Boys for Life,” “The Man From Toronto”) si occuperà della sceneggiatura, mentre Dan Lin e Jonathan Eirich faranno da produttori assieme a Larry Mirisch e Julie Andrews.

La saga della Pantera Rosa è iniziata nel 1963 nel film commedia con protagonista Peter Sellers nei panni di Jacques Clouseau. Sellers ha continuato a interpretare il character nei film del 1964, in quello del 1975 dal titolo La Pantera Rosa colpisce ancora, in quello del 1976 intitolato La Pantera Rosa sfida l’ispettore Clouseau, ed in La vendetta della Pantera Rosa (1978).