Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy spiega perché ha accettato di fare il film

A breve arriverà su Netflix con You People, ma Eddie Murphy ha in produzione anche l’atteso Beverly Hills Cop 4, che, a distanza di due anni dall’uscita del sequel de Il Principe cerca Moglie, ridarà vita ad un altro suo cult. Di recente l’interprete ha spiegato cosa lo ha portato ad accettare il ritorno nel franchise.

Ecco le sue parole:

La cosa che mi ha portato ad accettare il ritorno è stata la presenza di Jerry Bruckheimer, che è il produttore originale. Lui è stato coinvolto anche nella realizzazione della sceneggiatura, e sa che cosa rappresenta il franchise di Beverly Hills. Abbiamo provato a fare qualcosa insieme per 10 o 12 anni, ho letto cinque o sei sceneggiature, e mai nessuna è andata bene. Si è creata una sorta di tira e molla. Ma Jerry Bruckheimer conosce la sua roba, ha fatto qualcosa del genere con Top Gun: Maverick e con Bad Boys for Life, ed ora abbiamo la stessa mente dietro la produzione di Beverly Hills Cop. Lui sa quali carte mettere in gioco per arrivare a fare un grande film. E non vedo l’ora che il pubblico possa vederlo.

Gli appassionati hanno avuto di recente delle buone notizie su Beverly Hills Cop 4, considerando che per il lungometraggio è stato ingaggiato anche Kevin Bacon. E poi Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot si uniranno al progetto, per dei ritorni di personaggi importanti per il franchise.

Beverly Hills Cop 4 sarà realizzato per Netflix e scritto da Will Beall e diretto da Mark Molloy, mentre i produttori saranno lo stesso protagonista Eddie Murphy, Jerry Bruckheimer, e Chad Oman di Jerry Bruckheimer films.

Mark Molloy rimpiazzerà Adil El Arbi e Bilall Fallah che avevano già lavorato sul buddy movie Bad Boys for Life, e che hanno lavorato allo sviluppo del film su Batgirl, che è stato cancellato. Ricordiamo che Beverly Hills Cop fu il film che portò al successo Eddie Murphy, che ha così raccontato quell’esperienza:

Non ho sentito alcuna pressione. Quando sei giovane, dai tutto per scontato. Sai? Le cose hanno iniziato ad accadere velocemente per me, quindi non ci ho nemmeno pensato. Ora, quando mi guardo indietro, dico, ‘Wow! Ero davvero giovane!’

Ecco il trailer di Beverly Hills Cop.