Golden Globes 2023 – Il discorso di Eddie Murphy: “Bisogna tenere il nome della moglie di Will Smith fuori dalla bocca”

Ecco il discorso di Eddie Murphy ai Golden Globes 2023, in cui l'attore ha tirato fuori una battuta sulla moglie di Will Smith.

Durante i Golden Globes 2023 il popolare Eddie Murphy ha ricevuto il premio alla carriera Cecil B DeMille Award. Ma, più che la premiazione in sé, ad attirare l’attenzione degli spettatori sono state le parole dello stesso Eddie Murphy, che ha citato, tra le altre cose anche Will Smith, e la situazione che si è creata durante l’ultima cerimonia degli Oscar, facendo una battuta che ha fatto ridere l’intera sala.

Il discorso completo di Eddie Murphy è stato censurato nel momento in cui il comico ha utilizzato una parolaccia nella battuta su Will Smith. Ma attraverso la TV canadese è stata recuperata anche la parte mancante. Ecco le parole di Eddie Murphy:

Voglio dire qualcosa a tutti gli artisti e sognatori che sono presenti qui stasera. Vorrei dirvi che c’è un piano che potete seguire per ottenere successo, prosperità, longevità, e pace interiore. Anche io ho seguito un piano durante la mia carriera, è molto semplice e si basa su tre cose: pagare le tasse, pensare ai fatti propri, e tenere il nome della moglie di Will Smith fuori dalla fo****a bocca.

Ecco il video con il discorso di Eddie Murphy.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry: 1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz — Variety (@Variety) January 11, 2023

Mentre questa è la versione senza censura.

Wasn’t censored in Canada lol pic.twitter.com/0bZMaqUsUE — Brazen Hussy 🇨🇦 🇲🇽 (@Kaylee_Kakes) January 11, 2023

Di recente Will Smith è tornato sullo schermo con il film Emancipation, per una performance che in molti avevano suggerito fosse degna di un Oscar, ma che è stata messa in discussione dopo lo schiaffo dell’attore a Chris Rock durante la cerimonia dell’anno scorso.

Ecco le ultime parole di Will Smith riferite a chi lo critica ancora per quel gesto: