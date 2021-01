Titans 3: Jay Lycurgo sarà Tim Drake nella serie TV

Jay Lycurgo è stato scelto come interprete di Tim Drake in Titans 3. La sua presenza crea anche un collegamento con The Batman.

In Titans 3 farà il suo esordio anche Tim Drake, il nuovo Robin, che sarà interpretato dall’attore Jay Lycurgo. Ad annunciarlo è stata la stessa pagina della serie TV, che negli Stati Uniti andrà in onda su HBO Max, mentre in Italia è stata, fino ad ora, distribuita su Netflix.

Qui sotto potete vedere il post.

CASTING ANNOUNCEMENT: From the shadow of the bat, a new hero arrives to join season 3 of #DCTitans. Please welcome Jay Lycurgo as Tim Drake. pic.twitter.com/gjecFXjmea — DC Titans on Max (@DCTitans) January 28, 2021

Lycurgo fino ad ora ha partecipato al film Listen e ad I May Destroy You, oltre che al lungometraggio Anthony. Ma l’aspetto particolare è che Lycurgo è già comparso nel primo trailer di The Batman, come uno dei membri della gang con cui il cavaliere oscuro di Robert Pattinson arriva a scontrarsi.

La news arriva dopo che è stato annunciato l’ingaggio dell’attrice che vestirà i panni di Barbara Gordon: stiamo parlando di Savannah Welch. Questo fa di Lycurgo il primo personaggio da crossover fra la televisione ed il cinema all’interno dell’universo DC Comics. Avrà tutto ciò ripercussioni sul DC Cinematic Universe?

La terza stagione di Titans sarà importante anche perché farà esordire il personaggio di Red Hood, il Cappuccio Rosso che nei fumetti è stato introdotto dopo la morte di Jason Todd, e che riporta in vita il secondo Robin.