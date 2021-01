Titans 3: Savannah Welch sarà Barbara Gordon nella serie TV

L’attrice Savannah Welch interpreterà il personaggio di Barbara Gordon nella serie TV Titans 3, che arriverà negli USA su HBO Max.

In Titans 3 ci sarà anche il personaggio di Barbara Gordon, e per interpretarla è stata scelta Savannah Welch. Nella terza stagione della serie televisiva la Gordon sarà il commissario della Polizia di Gotham City.

La Barbara Gordon della serie sarà influenzata dal destino del personaggio nei fumetti, dove, a causa degli eventi di The Killing Joke, Barbara smette di essere Batgirl a causa di una paralisi che la costringe sulla sedia a rotelle. In Titans 3 la vita di Barbara sarà ulteriormente complicata dal ritorno di Dick Grayson a Gotham, che la riporterà con la mente alla loro vecchia relazione.

La Welch ha lavorato nella serie di History Channel intitolata Six, dove ha interpretato una marine che subisce un’amputazione. A livello cinematografico è apparsa in Boyhood ed in Tree of Life. L’attrice ha perso una gamba nel 2016 a causa di un incidente, e da quel momento è diventata una rappresentante della comunità dei disabili.

Il personaggio di Barbara Gordon sul piccolo schermo è apparso nella serie TV su Batman degli anni Sessanta con Adam West protagonista, e sul grande schermo è comparsa in Batman & Robin.