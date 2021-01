Caso Gamestop, tutti danno contro ai piccoli investitori di Reddit

Proseguono i trionfi in Borsa di Gamestop, ma i piccoli investitori di Reddit si trovano sempre più tagliati fuori dai giochi.

Ne abbiamo parlato recentemente: le azioni della nota catena di negozi videoludici stanno raggiungendo vette inaspettate, vette che hanno addirittura stimolato l’attenzione della Commissione dei Titoli e Scambi degli Stati Uniti, l’organo di vigilanza della borsa valori. Tra le concause di questa repentina rimonta viene spesso annoverata una comunità di Reddit che ora rischia di rimanere senza voce.

Stiamo parlando di WallStreetBets, gruppo che nel giro di poche ore ha visto sopprimere il suo canale di chat di Discord e annullare le sue strategie di investimento su Robinhood, app che permette a chiunque di partecipare alle compravendite dei titoli di Wall Street.

Discord ha giustificato la scelta sostenendo che il pubblico di Reddit abbia violato le policy della piattaforma indulgendo nell’hate speech, mentre Robinhood si è limitata a impedire ai suoi utenti di investire in diverse aziende soggette a “un’alta volatilità di mercato“, Gamestop compresa.

WallStreetBets è un gruppo nato al limite del nichilismo finanziario, nel quale un gruppo internettiano di aficionados di meme si è prefisso l’obiettivo di combattere i fondi speculativi investendo a testa bassa in quelle ditte che fanno ormai parte della cultura popolare, ma che sembrano anche destinate al tracollo.

Con Gamestop hanno colpito a segno, dando il via a un folle loop in cui alcuni avvoltoi di Wall Street sono forzati a comprare e ricomprare i titoli in questione, augurandosi nel frattempo che questi prima o poi collassino su sé stessi.

La cosa ha destato attenzione planetaria, con molte testate che hanno preferito concentrarsi sulle dinamiche del gruppo dei WallStreetBets, piuttosto che sulle pratiche cannibalistiche dei fondi speculativi.

Reddit e Robinhood hanno immediatamente scalato le vette dell’App Store, mentre i piccoli investitori si sono trovati isolati e senza mezzi, accusando rabbiosamente le Big Tech di aver usato pretesti per far fuori la loro minaccia allo status quo di una finanza che perpetra perennemente atteggiamenti tossici.

Convinti che la situazione di Gamestop possa sgonfiarsi a causa dell’inattività del gruppo, i WallStreetBets stanno ora cercando un’alternativa a Robinhood. Le app che attualmente vengono prese in considerazione sono Public e Webull, anche se molti temono che Robinhood possa impiegare diverso tempo, prima di trasferire i loro Portafogli ai broker concorrenti.