Discord ha bannato il server di r/WallStreetBets, la community che ha scommesso tutto su GameStop

Discord ha bannato a vita il server di r/WallStreetBets. Non c’entra la finanza, né la scommessa sulle azioni GameStop. Il canale ha ripetutamente violato le policy sull’hate speech.

Discord ha bannato il server di r/WallStreetBets, la community di Reddit che ha scommesso tutto sulle azioni GameStop, facendo sudare freddo diversi fondi speculativi istituzionali.

Discord ha spiegato di aver preso questa decisione non tanto per le conversazioni di natura finanziaria, ma perché il canale aveva violato le policy della piattaforma sull’hate speech. Sebbene WSB nasca come luogo dove gli utenti possono suggerirsi a vicenda tattiche per guadagnare con i prodotti finanziari e vantarsi dei loro risultati, non è difficile imbattersi in commenti e meme di natura razzista o antisemita. Non fraintendete: Wall Street Bets non è un covo di xenofobi, stiamo banalmente parlando della stessa goliardia borderline che si può trovare nella maggior parte delle community anarcoidi del web. Gran parte dell’umorismo e delle insidejoke sono prese in prestito dalle stesse sottoculture attive su 4Chan o su altri subreddit.

the wallstreetbets discord needs to be heard to be believed.

it’s the modern day version of being on floor of NYSE. pic.twitter.com/QqKIz94yvU

— jpa (@josephpalbanese) January 26, 2021