StarzPlay: le serie tv ed i film in arrivo a febbraio 2021

Le serie tv ed i film in arrivo a febbraio sul servizio di video on demand StarzPlay, tra commedie, scenari apocalittici e storie d’amore.

Il 2021 si preannuncia essere un anno pieno di film e serie tv da scoprire e gustare. Se l’auspicio di tutti è tornare finalmente al cinema, al momento ci vengono incontro le piattaforme streaming, che ogni mese rilasciano prodotti nuovi. Tra queste vi è StarzPlay, il cui febbraio sarà all’insegna di show tv e film pronti a catturare il pubblico.

Sul servizio di video on demand offerto da Starz arriveranno i nuovi episodi del futuro maggiordomo di Batman, Alfred Pennyworth, l’apocalittico The Stand, la storia dell’ascesa di Caterina II, le commedie 40 anni vergine e Le amiche della sposa e molto altro ancora. Vediamo nel dettaglio tutti i prodotti in arrivo su StarzPlay.

SERIE TV

PENNYWORTH STAGIONE 2

Alfred Pennyworth è un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia un’impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne.

Dopo gli eventi narrati nella prima stagione, ritroviamo l’Inghilterra sconvolta da una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di controllare l’intero Paese. Unica zona neutrale della città di Londra è il West End e proprio qui troviamo Alfred Pennyworth. Il ragazzo ora gestisce The Delaney ed è alla ricerca di una via di fuga dal Paese prima che venga raso al suolo.

La seconda stagione di Pennyworth debutterà il 28 febbraio con nuovi episodi ogni settimana.

THE STAND

Un mondo decimato da un’epidemia e sconvolto da una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell’intera umanità dipende da Madre Abagail, 108 anni, e di una manciata di sopravvissuti. Questi dovranno vedersela con Randall Flagg, un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili, detto l’Uomo Oscuro. Questa è la trama di The Stand, serie apocalittica ispirata all’omonimo romanzo di Stephen King.

La serie è già disponibile e vi attende ogni domenica con nuovi episodi. Il finale di stagione è fissato per il 28 febbraio.

BRAVE NEW WORLD

Basato sull’innovativo romanzo distopico Il mondo nuovo di Aldous Huxley del 1932, Brave New World racconta una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della Storia stessa.

La serie è già disponibile e vi attende ogni domenica con nuovi episodi.

THE NIGHT MANAGER

Un Direttore d’albergo notturno viene ingaggiato da un’agente federale per operare sotto falsa identità e infiltrarsi nel circolo intimo di uno spietato contrabbandiere di armi.

La serie sarà disponibile dal 21 febbraio.

POWER BOOK 2: GHOST

Dopo gli sconvolgenti eventi di Power, ritroviamo il Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) che si divide tra e il suo desiderio di liberarsi dell’eredità di suo padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia. Il ragazzo sta facendo di tutto per scagionare la madre Tasha (Naturi Naughton) dall’accusa di omicidio. Come se non bastasse Tariq deve affrontare il difficile approccio con l’Università Ivy League che sta frequentando per guadagnarsi l’eredità.

Solo per la prima volta, Tariq si divide tra lo studio e l’urgenza di pagare Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith), l’avvocato difensore della madre, il cui unico scopo è ottenere fama.

La serie è già disponibile.

RAMY STAGIONE 1 E STAGIONE 2

Ramy Hassan è un egiziano-americano di prima generazione. Il ragazzo vive nel New Jersey e dovrà affrontare le problematiche di chi come lui vive intrappolato tra una comunità musulmana che vede la vita come una prova morale e una generazione di millennial che pensa che la vita non abbia conseguenze.

Le due stagioni della serie sono già disponibili.

NORMAL PEOPLE

Connell (Paul Mescal) è un giocatore di calcio benvoluto, carino e atletico. Marianne (Daisy Edgar-Jones) è una ragazza solitaria, fiera, minacciosa e impopolare che evita di proposito i suoi compagni di classe e sfida l’autorità dei professori. I due non potrebbero essere più diversi, eppure quando si incontrano tra loro nasce una connessione strana e indelebile.

Normal People è una storia d’amore moderna e compulsiva che analizza l’intrecciarsi delle vite della coppia ed esplora le difficoltà di un amore tra giovani ragazzi.

La serie è già disponibile.

P-VALLEY

Nel profondo del delta del Mississippi, in una zona brulla dell’esistenza umana, si trova un’oasi di sabbia e luccichii, dove la bellezza può essere ardua da individuare. Questo dramma del sud racconta la storia caleidoscopica di un “piccolo strip club vorrei ma non posso” e dei grandi personaggi che varcano la sua soglia: speranzosi, persi, distrutti, ballerini, belli e dannati. La musica trap incontra il film noir in questa serie lirica e atmosferica che osa chiedersi cosa succede quando la gente di una piccola città inizia ad andare oltre i confini del supermercato Piggly Wiggly e del banco dei pegni.

La serie è già disponibile.

THE GREAT STAGIONE 1

Caterina II di Russia è stata una delle sovrane più importanti e potenti della storia. La storia della sua ascesa viene raccontata in The Great, una commedia drammatica e satirica che si basa su fatti realmente accaduti. Una storia molto moderna sul passato. Protagonisti sono Elle Fanning come Caterina la Grande e Nicholas Hoult come Pietro III di Russia.

La serie è già disponibile.

FILM

40 ANNI VERGINE

Andy Stitzer è un uomo riservato di 40 anni che lavora come magazziniere in un negozio di elettronica, ha una casa confortevole e dei buoni amici. Nella sua vita manca solo l’amore. Saranno proprio i suoi colleghi di lavoro ad aiutarlo a trovarlo, soprattutto quando scopriranno che è ancora vergine.

Il sensazionale Steve Carell vi aspetta su StarzPlay con la commedia 40 anni vergine. Il film sarà disponibile dal 1° febbraio.

LE AMICHE DELLA SPOSA

Quando la tua migliore amica si sposa e ti chiede di farle da damigella d’onore non puoi che accettare. Il problema, come nel caso di Annie, è che le altre damigelle sono alquanto pittoresche. Inizierà così per la donna, la futura sposa e le altre una sfrenata e irresistibile corsa verso il matrimonio.

Le amiche della sposa vi attendono su StarzPlay dal 1° febbraio.

ROBIN HOOD

Il ladro che ruba ai ricchi per donare ai poveri non ha certo bisogno di presentazioni. Tra le varie trasposizioni della leggenda di Robin Hood e della sua banda, una delle più originali è sicuramente quella del 2010 diretta da Ridley Scott e interpretata da Russell Crowe.

Il film arriverà dal 1° febbraio.

UNA PROPOSTA PER DIRE SÌ

Anna Brady è un’agente immobiliare di Boston, Jeremy Sloane è un cardiologo. I due sono felicemente fidanzati da quattro anni, ma il matrimonio sembra ancora lontano. Determinata a sposare l’uomo che ama, la donna decide che è arrivato il momento di prendere in mano la situazione.

Una proposta per dire sì vi attende dal 1° febbraio.

REPO MAN

In un futuro non troppo lontano l’uomo è riuscito ad allungarsi la vita grazie alla creazione di organi artificiali. Il problema è che sono molto costosi e se non vengono pagati nei tempi pattuiti dovranno essere restituiti, anche in maniere poco ortodosse. In questa realtà si muove il “recuperatore” Remy, incaricato dalla multinazionale Union di recuperare sul campo gli organi dei clienti insolventi.

Repo Man vi attende su StarzPlay dal 1° febbraio.

Vi ricordiamo che trovate StarzPlay, e quindi tutti i suoi prodotti, nei channels di Amazon Prime Video e su Vodafone TV.