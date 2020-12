Ariana Grande: annunciata la data di uscita del film concerto su Netflix

Il tour mondiale di Sweetener di Ariana Grande arriverà su Netflix a dicembre, dopo che la cantante ha girato il mondo nel 2019 per realizzarlo.

Ariana Grande ha realizzato il film concerto del suo ultimo tour Sweetener. Il film intitolato excuse me, i love you, sta per uscire su Netflix. La cantante e attrice ha fatto molta strada: ha recitato in Scream Queens di Ryan Murphy e apparirà nel nuovo film Netflix di Adam McKay, Don’t Look Up insieme a Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet. La sua carriera di attrice, però, impallidisce a confronto con la sua carriera da cantante.

La cantante è risorta dalle ceneri dopo un orribile attacco terroristico che era avvenuto in uno dei suoi concerti, la morte del suo ex fidanzato Mac Miller e una rottura pubblica con l’attore Pete Davidson. I suoi due ultimi album, Sweetener e thank u, hanno dominato le classifiche a pochi mesi l’uno dall’altro.

La cantante ha annunciato il film del concerto sul suo profilo Twitter. L’uscita segnerà l’anniversario di un anno dalla fine del tour. Il tweet è accompagnato da un video che annuncia il titolo e la data in cui il film arriverà sullo streamer. Il concerto sarà disponibile per i fan a partire da lunedì 21 dicembre.

dec 21st, a year after closing, the sweetener world tour is coming home to u

🤍@netflix @netflixfilm #excusemeiloveyou — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 9, 2020

Ad ottobre, la cantante ha pubblicato l’album a sorpresa Positions e apparirà anche nello speciale natalizio di Mariah Carey per AppleTV+. Il film concerto fa parte di una lista di contenuti legati alla musica che Netflix ha pubblicato negli ultimi anni. Oltre a questo film, quest’anno lo streamer ha pubblicato un documentario su Taylor Swift, uno su Shawn Mendes e un film concerto per l’ultimo tour di Mendes. Netflix sta dimostrando la sua capacità di attirare grandi nomi e si sta costruendo un nome come piattaforma a misura di artista.