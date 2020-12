Charlize Theron: un fan la vede protagonista in un reboot di Die Hard

Charlize Theron, grazie al tweet di un fan, rivela che sarebbe entusiasta di interpretare il ruolo principale in potenziale prossimo reboot guidato da donne del franchise di Die Hard con una coppia lesbica al centro dell’azione del film.

Charlize Theron si è detta entusiasta di poter interpretare la protagonista in un potenziale reboot di Die Hard guidato da donne e con una coppia lesbica al centro dell’azione del film. Il tutto è iniziato da un tweet di un fan che ha proposto l’idea. L’attrice ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 come una bionda sensuale che spesso interpreta il ruolo della femme fatale, Theron da allora però si è trasformata in un’icona dei film d’azione. Ha superato Tom Hardy in Mad Max: Fury Road, rendendo il ruolo così iconico che il regista George Miller ha iniziato a lavorare su un prequel incentrato sul personaggio, con Anya Taylor-Joy nel suo ruolo.

Charlize Theron ha anche contribuito a reinventare la figura della star d’azione con il suo ruolo in Atomic Blonde, acclamato come uno dei migliori film d’azione del 2017. Il suo ultimo film d’azione, The Old Guard, è stato un successo per Netflix e le trattative per più sequel sono già in corso. Di conseguenza, Theron è stata acclamata come un nuovo tipo di eroe d’azione, ribaltando lo stereotipo dei muscolosi eroi d’azione maschili del passato, resi popolari da franchise degli anni ’80 come Die Hard e Terminator. Ora, Theron ha rivelato su Twitter il suo entusiasmo per la proposta per il Reboot di Die Hard.

Theron ha risposto a un fan su Twitter, che ha proposto un reboot di Die Hard con lei come protagonista. La risposta di Theron è semplicemente: “Dove firmo”. Il tweet originale faceva riferimento anche al film di Clea Duvall, Happiest Seasons, che è la prima commedia romantica di Natale a concentrarsi sulla storia di una coppia lesbica. Puoi vedere i tweet qui sotto:

Where do I sign https://t.co/nO47Bj28CN — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 8, 2020

La prospettiva di un reboot del franchise guidato da Theron è allettante. Il franchise è diventato obsoleto, con A Good Day to Die Hard del 2013, che è stato stroncato dalla critica. La star Bruce Willis ha ora 65 anni e attualmente recita in una serie di terribili film d’azione. È improbabile che tornerà per un sesto film, e molti hanno detto che l’unico modo per rivitalizzare il franchise è uccidere il suo personaggio, John McClane, e andare avanti con una nuova stella.

Il tweet di Charlize Theron era probabilmente uno scherzo, ma ci sono tutte le possibilità che gli studi possano prenderne atto e realizzarlo. Non c’è dubbio che il pubblico ne sarebbe altrettanto entusiasta.