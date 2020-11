Happiest Season: Kristen Stewart celebra una storia d’amore LGBTQI

Happiest Season, il film Hulu della sceneggiatrice / regista Clea DuVall è una commovente commedia romantica che celebra una storia d’amore LGBTQI.

Happiest Season interpretato da Kristen Stewart (Abby) e Mackenzie Davis (Harper) le vede nei panni di una giovane coppia che torna a casa per trascorrere le vacanze. La famiglia di Harper non è ancora a conoscenza della loro relazione e Harper deve ancora fare coming out con la sua famiglia conservatrice. Il film presenta anche un cast stellare tra cui artisti del calibro di Dan Levy, Alison Brie, Victor Garber, Aubrey Plaza, Mary Holland e Mary Steenburgen.

Il cast del film si è espresso sull’importanza di abbracciare le storie d’amore LGBTQI sullo schermo e sulla fortuna di lavorare al fianco di un gruppo di attori così importanti. Per la scrittrice e regista DuVall, è stato emozionante parlare d’amore in questa commedia romantica.

Il tocco leggero della regista sia con la commedia che con il dramma è essenziale per ciò che rende Happiest Season così accattivante. La natura convenzionale del film si rivela una virtù, rivendicando una pretesa queer su una tradizione natalizia americana in cui i personaggi LGBTQI sono stati a lungo relegati ai margini.

DuVall ha detto a proposito del suo film: Non sai mai come le persone prenderanno un tuo film, vedere il sostegno e l’amore dei fan per questo mi fa ha fatta sentire davvero emozionata e molto grata. L’idea che le persone si emozionassero anche solo per il trailer in uscita mi ha resa felice.

Il film affronta un argomento che in passato non era mai stato rappresentato così. Per quanto riguarda la scelta del cast, DuVall ha detto che era importante trovare persone che non fossero solo attori fenomenali ma che sentissero che avevano qualcosa da dire per la sua storia.

Happiest Season sarà presentato in anteprima su Hulu il 25 novembre.