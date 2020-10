Die Hard: Bruce Willis ritorna in un misterioso nuovo teaser

Bruce Willis ritorna in un misterioso nuovo teaser nei panni di John McClane di Die Hard.

Sabato pomeriggio, Rumer Willis ha condiviso un’anteprima di suo padre nel ruolo di John McClane, con grande gioia degli appassionati del film di tutto il mondo. La clip in questione mostra l’anziano Willis camminare in una strada poco illuminata e imbattersi in alcuni tipi dall’aspetto losco che lo hanno seguito e improvvisamente, il franchise di Die Hard è vivo e vegeto.

Detto questo, il teaser potrebbe significare tutta una serie di cose. La cosa più improbabile, ovviamente, è che 20th Century abbia filmato in segreto un intero sequel di Die Hard e abbia intenzione di rilasciare un trailer o un teaser il 18 ottobre.

Molto più probabile, tuttavia, è che Willis abbia ripreso il personaggio per un’acrobazia di marketing in collaborazione con un marchio o un evento. Puoi vedere il teaser qui sotto, completo del suo hashtag #DieHardIsBack.

A un certo punto, Die Hard 6 era in fase di sviluppo alla 20th Century Fox, sebbene fosse uno dei progetti che cadde vittima della fusione tra Fox e Disney. Da allora, secondo quanto riferito, la Disney è stata interessata a riqualificare il film come una serie televisiva intitolata McClane.

Il film era stato sviluppato da Lorenzo diBonaventura e avrebbe dovuto servire come il canto del cigno di Willis per il franchise, l’ultima volta che l’attore avrebbe interpretato l’amato ruolo.