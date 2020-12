Amanda Seyfried: il motivo per cui ha rifiutato i Guardiani della Galassia

La star Amanda Seyfried ha rivelato (di nuovo) il motivo per cui ha rifiutato la parte nel film Guardiani della Galassia.

Questa non è la prima volta che Amanda Seyfried rivela il motivo per cui ha rifiutato il ruolo di Gamora nel film Guardiani della Galassia. L’attrice aveva rivelato all’inizio di quest’anno che non era proprio una grande fan dei film Marvel. L’attrice ricordava inoltre un commento di Jennifer Lawrence che una volta aveva parlato di quanto tempo le ci era voluto per diventare blu (per i film degli X-Men). Il suo commento le aveva fatto pensare che era veramente assurdo dedicare tutto quel tempo solo alla preparazione del costume.

L’argomento del quasi casting di Seyfried per il film Marvel stavolta è emerso mentre promuoveva il suo ultimo film Mank, di David Fincher. Secondo Seyfried, non è stato solo il pensiero di passare ore a essere dipinta di verde a farle rifiutare il ruolo nei Guardiani della Galassia, ma è stato anche il tono del film che l’ha lasciata in dubbio.

La sceneggiatura era fantastica ma non volevo interpretare quella parte, perché se sei la star di un film gigante come quello, Hollywood non ti perdona. L’ho visto accadere a molti attori ed ho avuto troppa paura a buttarmi in quel mondo. Ha dichiarato ultimamente Amanda Seyfried.

Come sappiamo, il ruolo di Gamora alla fine è andato a Zoe Saldana. Saldana ha interpretato Gamora in quattro film fino ad oggi: entrambi i film dei Guardiani della Galassia, nonché Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Mentre Seyfried ha interpretato ruoli in film come: entrambi i film di Mamma Mia, Scoob e Twin Peaks: The Return. E’ divertente immaginare come avrebbe potuto essere la sua interpretazione se avesse deciso di partecipare prima in questo franchise, a discapito della vernice verde, questo avrebbe potuto essere un grande salto in avanti per la sua carriera.