Hellraiser: Clive Barker riacquisisce i diritti sul suo personaggio

Clive Barker è tornato a possedere i diritti di Hellraiser dopo aver vinto una battaglia legale che gli permetterà di avere l’ultima parola su tutti i nuovi progetti.

Dopo anni di lotte legali Clive Barker ce l’ha fatta, può nuovamente tornare a detenere i diritti e sfruttare il suo Hellraiser. Barker è riuscito a riprendersi i diritti del suo personaggio grazie ad un atto giuridico del 1976 che consente, dopo 35 anni, di riacquisire lo sfruttamento delle proprie opere e character. In questo caso si tratta del racconto The Hellbound Heart, arrivato in Italia con il titolo Schiavi dell’Inferno, in cui veniva introdotta la storia di Hellraiser.

Si tratta di una causa simile a quella in corso per i diritti di Venerdì 13. In questo modo Barker ha riacquisito, oltre allo sfruttamento del racconto, anche i diritti sulla sceneggiatura che scrisse nel 1987 dedicata al primo film di Hellraiser.

Barker potrà ufficialmente tornare a sfruttare il suo personaggio dal 19 dicembre 2021. Perciò tutti i nuovi progetti riguardo ad Hellraiser dovranno essere approvati dallo stesso Barker.

Nel frattempo l’autore sta già collaborando con HBO che sta realizzando una serie su Hellraiser. David Gordon Green (Halloween Kills) dirigerà i primi episodi, mentre Michael Dougherty (Trick ‘r Treat) farà da sceneggiatore Mark Verheiden (“Battlestar Galactica”).

E intanto è in produzione un film di Hellraiser diretto da David Bruckner (V/H/S, Southbound, The Ritual), e scritto da Ben Collins e Luke Piotrowski (Super Dark Times).