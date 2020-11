Doctor Who: ecco il primo teaser dello speciale di Natale

BBC ha rilasciato il primo teaser dello speciale di Natale di Doctor Who, che ha svelato il ritorno di un importante personaggio.

Mentre non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per lo speciale di Natale di Doctor Who, nelle scorse ore BBC ha diffuso il primo teaser trailer, che ci ha mostrato anche il ritorno di un importante personaggio. Si tratta del Capitano Jack Harkness, interpretato da John Barrowman, che tornerà nell’episodio intitolato “Revolution of the Daleks”, che vedrà nuovamente impegnata Jodie Whittaker nel ruolo del Tredicesimo Dottore.

Ne ha parlato poi lo stesso Barrowman in una dichiarazione rilasciata a mezzo stampa:

Indossare di nuovo il cappotto di Jack e rimettere piede sul set di Doctor Who è stato come tornare a casa. È sempre entusiasmante interpretare il Capitano Jack, è un personaggio che porto nel cuore e che mi ha cambiato la vita, e sapere che i fan lo amano quanto lo amo io rende il suo ritorno ancora più dolce. Spero che tutti si godano l’avventura eroica di Jack con il Tredicesimo Dottore.

A parlare dello speciale di Natale è stato poi lo stesso showrunner della serie, Chris Chibnail:

Uno speciale di Natale di Doctor Who significa festa grande, e non c’è festa più grande del ritorno di John Barrowman in Dctor Who, per un lungo episodio epico ed emozionante. Se qualcuno può spazzare via la tristezza di questo 2020 è il Capitano Jack. Daleks, state attenti!

Barrowman era apparso in un episodio della scorsa stagione, dopo una pausa durata ben dieci anni lontano dalla serie. Che ne pensate del suo ritorno?