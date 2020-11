The Batman: Jayme Lawson sulla sua esperienza sul set

L’attrice Jayme Lawson ha parlato della sua esperienza sul set di The Batman in tempo di pandemia, e del suo personaggio in generale.

Quando a Gennaio 2020 Warner Bros annunciò l’inizio delle riprese di The Batman, e al contempo l’ingaggio dell’attrice Jayme Lawson nei panni di un personaggio descritto come “la candidata sindaca Bella Real”, la pandemia non era ancora così dilagata. L’attrice ha così parlato della sua esperienza nel film in generale e in particolare con il coronavirus.

Lawson non ha potuto confermare né smentire i dettagli sul suo personaggio, ma ha esordito dicendo che si identifica molto con lei durante i suoi giorni sul set, per via dell’emozione di lavorare con attori così importanti:

A dire il vero fingo tutti i giorni. E credo che questo si leghi al mio personaggio. Deve fingere per potercela fare. Gareggia contro personaggi più importanti. Per cui non c’è tutta questa trasformazione quando mi tocca andare sul set. Sono circondata da un sacco di grandi talenti, e devo solo fingere di non essere emozionata. Per cui sono sempre estremamente nervosa, ma cerco di non farlo trasparire. Finora sta funzionando, per cui va tutto bene.

Le riprese di The Batman però sono state fermate più volte proprio per via della pandemia, e l’avanzare del contagio ha fatto sì che gli studios prendessero importanti contromisure un tempo impensabili per un attore.

Ora in tempo di Covid è difficile avere un po’ di intimità sul set, nonostante senti che tutti ne vogliano. Quando sono tornata a girare a Ottobre e ho visto tutto il gruppo mi sono quasi messa a piangere perché non vedevo quelle facce da troppo tempo. Tutti vogliono abbracciarsi, toccarsi e parlare, ma abbiamo un’agenda e dei protocolli molto rigidi. Ma la sensazione resta, così come il desiderio.

