Le prime edizioni di fumetti importanti sono ormai diventati pezzi da collezioni che si muovono su cifre altissime, e nelle ultime ore l’artwork originale della prima cover con protagonista Deadpool è stato acquistato da una casa d’aste ad una cifra da capogiro: si tratta di 7,5 milioni di dollari.

Ecco l’immagine di New Mutants #98 che vede come protagonista Deadpool.

Ad acquistarla è stata la casa d’aste Heritage Auctions, che, attraverso Jim Halperin ha fatto questa dichiarazione:

Considero quest’opera il pezzo più importante dei fumetti degli anni ’90. Ora siamo in grado di offrirlo a qualcuno che, come me, ammira Rob Liefeld e adora il suo Deadpool. Si tratta di uno tra i personaggi più amati dei fumetti e, ora, del Marvel Cinematic Universe. Deadpool non è mai stato così popolare, e la sua popolarità sta crescendo. Non riesco a pensare ad un momento migliore per offrire la copertina di Rob, che ha permesso a Deadpool di diventare popolare in tutto il mondo.

Le origini editoriali di Deadpool

Da ricordare che Rob Liefeld lavorò al personaggio di Deadpool quando si trovà ad inizio anni Novanta a produrre storie sui Nuovi Mutanti. Fu in quell’occasione che creò il character, assieme ad altre figure come Cable e gli Externals. Successivamente i New Mutants si trasformarono in X-Force.

Le storie di Deadpool sono divenute un must per gli appassionati di fumetti, già prima dell’uscita del film, considerando che si tratta di uno dei pochi character della Casa delle Idee che infrange la quarta parete.