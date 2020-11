Animali Fantastici 3, annunciata la nuova data di uscita del film

La Warner Bros. ha aggiunto ufficialmente Animali fantastici 3 al calendario delle uscite. Il terzo episodio della serie spinoff di Harry Potter farà il suo debutto il 15 luglio 2022.

Come anticipato qualche ora fa, oltre alla dichiarazione recante l’allontanamento di Johnny Depp dal franchise di Animali fantastici dopo le apparizioni nei primi due film, la Warner Bros. ha annunciato anche lo slittamento dell’uscita del terzo capitolo rispetto a quella originale prevista per la metà di novembre 2021.

Ora la nuova data è ufficiale, il film uscirà nelle sale il 15 luglio 2022.

Il terzo capitolo è attualmente in produzione nel Regno Unito e a quanto pare il suo iter lavorativo non sarà alterato dalla decisione di recasting di Gellert Grindelwald. Le scene con Depp non erano comunque ancora state girate.

Animali fantastici 3 sarà diretto ancora da David Yates, regista legato all’universo di Harry Potter fin dai tempi della saga originale. Come sappiamo, la serie, nonostante si svolga prima delle gesta di Harry, Ron ed Hermione, prevede la presenza di numerosi personaggi già noti ai fan del maghetto, come Albus Silente, interpretato da Jude Law, dunque non è scorretto pensare che qualcun altro potrebbe aggiungersi alla lista. Il protagonista è invece il Newt Scamander di Eddie Redmayne, riconfermato (di questi tempi è sempre meglio chiarire) insieme ad altri membri del cast tra cui Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams.

Tornerà la penna anche dell’autrice J. K. Rowling, che ha scritto sia Animali fantastici e dove trovarli del 2016 che il sequel del 2018 I crimini di Grindelwald, affiancata, ancora una volta, dal “veterano” Steve Kloves, sceneggiatore di tutti i capitoli del franchise di Harry Potter e produttore di quelli di Animali Fantastici.

La serie, che prevede l’uscita totale di 5 film, ha registrato numeri importanti finora al botteghino. Il primo capitolo ha guadagnato 800 milioni di dollari, mentre il secondo 654 milioni, che, pur essendo una cifra inferiore, è comunque un gran risultato. Vedremo il terzo come si piazzerà.