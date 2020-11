Animali Fantastici 3: l’uscita del film è stata rimandata

L’uscita nelle sale cinematografiche di Animali Fantastici 3 è stata rimandata rispetto a quanto previsto. Il film non arriverà nel 2021.

La notizia dell‘abbandono di Johnny Depp dalla saga di Animali Fantastici non è l’unica che ha coinvolto il franchise negli ultimi giorni. Questo perché, oltre a non avere uno dei suoi protagonisti l’uscita di Animali Fantastici 3 è stata rimandata rispetto a quanto previsto: il film arriverà nelle sale cinematografiche non più nel 2021, bensì nel 2022.

La Warner Bros. ha comunicato che il film che doveva arrivare nei cinema il 12 novembre 2021, verrà distribuito invece nell’estate del 2022. A dirigere questo terzo capitolo della storia sarà David Yates.

L’uscita di Johnny Depp è stata accompagnata da una lettera dello stesso attore, che ha concordato con la casa di produzione sul suo abbandono. Ecco le sue parole: