Thor: Love and Thunder, per Chris Hemsworth sarà “qualcosa di diverso”

La produzione di Thor: Love and Thunder inizierà in Australia a Gennaio 2021, e il protagonista Chris Hemsworth ha parlato un po’ del film.

Cosa c’è da aspettarsi da Thor: Love and Thunder? Con il film Marvel che entrerà in produzione a Gennaio 2021 e l’annuncio dell’ingaggio di Natalie Portman, la curiosità dei fan nei confronti del prodotto è molto alta, e l’attore Chris Hemsworth ha iniziato a parlarne un po’ durante il press tour di un’azienda della quale è testimonial.

Secondo l’attore il film sarà qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati:

Sono molto entusiasta di tentare di fare qualcosa di diverso. Negli ultimi tre film credo che abbiamo spinto molto e creato diverse versioni del personaggio, ed ora la gente si aspetta qualche cambiamento importante. Per cui abbiamo impostato il lavoro in questo senso.

Non posso dirvi molto, ma sono molto entusiasta. Sto iniziando ad allenarmi, a mettere su muscoli. Se possono esserci più eroine femminili, più ce ne sono e meglio è. Sto iniziando a pensare che sia basata sulla graphic novel The Mighty Thor in cui si sottopone alle cure per il cancro, e diventa anche un supereroe.

Se sarà questo davvero il caso, per il momento non lo sappiamo. Thor: Love and Thunder intanto dovrebbe uscire al cinema l’11 Febbraio 2022. Voi cosa vi aspettate dal nuovo film sul supereroe Marvel?