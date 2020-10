The Walking Dead 10 ritorna il 5 ottobre su Fox con un episodio speciale

Ecco la sinossi di Una Morte Certa, l’episodio speciale di The Walking Dead 10 che andrà in onda oggi, 5 ottobre, su Fox in Italia.

The Walking Dead 10 torna anche in Italia su Fox (112, Sky) oggi, lunedì 5 ottobre alle 21, con un nuovo episodio speciale in prima visione assoluta. A solo 24 ore dalla messa in onda americana, l’episodio Una morte certa (dal titolo originale A Certain Doom) si aggiunge alla decima stagione, in attesa di ulteriori 6 episodi “extra” previsti per il prossimo inverno.

Ecco la sinossi dell’episodio:

In questo episodio speciale Beta conduce la sua armata di zombie verso il rifugio dei sopravvissuti intento a rivendicare l’uccisione di Alpha. I Sussurratori si scontreranno quindi con i protagonisti dando vita a un epico scontro. Farà il suo ritorno in scena anche Maggie, personaggio interpretato da Lauren Cohan, che scoprirà la morte di alcuni alleati per colpa dei Sussurratori. Si scoprirà anche cosa accadrà a Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Nel frattempo, negli Stati Uniti ha esordito anche la nuova serie spin-off dedicata a TWD: stiamo parlando di World Beyond, che ha lo scopo di raccontare le vicende che hanno interessato la prima generazione sopravvissuta all’apocalisse zombie. Si tratta di un vero e proprio racconto di formazione ambientato all’interno di uno scenario post-apocalittico in cui alcuni personaggi diventeranno degli eroi, ed altri saranno i cattivi.