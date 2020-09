The Walking Dead: World Beyond – ecco il nuovo trailer della serie TV

Ecco il nuovo trailer di The Walking Dead: World Beyond, il telefilm spin-off della serie zombie trasmessa da AMC.

Skybound ha diffuso un nuovo trailer della serie TV spin-off The Walking Dead: World Beyond. Si tratta di un telefilm che mostra personaggi giovani, appartenenti alla prima generazione post-apocalisse zombi.

Ecco il trailer.

Nella serie le sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), assieme agli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) si troveranno ad abbandonare la loro comunità in Nebraska, per andare a New York, dove il padre delle due, il Dr. Leo Bennett (Joe Holt), sta lavorando ad una cura per il virus sugli zombi.

Il telefilm è stato creato da Scott M. Gimple ed ha come showrunner Matt Negrete. Protagonisti della serie sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, e Julia Ormond. Gimple e Negrete saranno anche produttori esecutivi assieme a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert e Brian Bockrath.

Secondo AMC sarà importante raccontare attraverso questo telefilm le vicende che hanno interessato la prima generazione sopravvissuta all’apocalisse zombie. Si tratta di un vero e proprio racconto di formazione ambientato all’interno di uno scenario post-apocalittico in cui alcuni personaggi diventeranno degli eroi, ed altri saranno i cattivi.

La serie farà il suo esordio su AMC il 4 ottobre.