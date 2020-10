Clint Eastwood reciterà Cry Macho, il suo prossimo film come regista

Clint Eastwood ha in programma di produrre, dirigere e recitare nel nuovo film drammatico e d’avventura Cry Macho per la Warner Bros.

Mentre l’industria cinematografica torna lentamente a lavorare, Clint Eastwood invece, sembra muoversi sempre più velocemente per portare avanti il suo prossimo film. L’iconico attore e regista dirigerà e reciterà in Cry Macho per la Warner Bros.

L’opera fu presentata per la prima volta nel 2011 durante il Festival di Cannes, quando si pensava ad Arnold Schwarzenegger per il ruolo da protagonista. Sebbene non si sappia una data di inizio o quando potrebbe essere rilasciato, fonti dicono che Eastwood ha già iniziato a cercare le location per le riprese.

Sapendo quanto possono essere veloci le riprese di Eastwood, gli addetti ai lavori aggiungono che il film potrebbe essere davanti al pubblico entro il prossimo inverno.

Al Ruddy e Jessica Meier stanno producendo, insieme a Tim Moore alla Malpaso Productions che è la società di produzione di Clint Eastwood. N. Richard Nash, che ha scritto il romanzo Cry Macho, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Nick Schenk.

Basato sul libro, il film sarà interpretato da Eastwood nei panni di un’ex star di rodeo e allevatore di cavalli che, nel 1978, accetta di riportare un giovane figlio dal padre e lontano dalla madre alcolizzata in cambio di denaro. Attraversando il Messico rurale sulla via del ritorno in Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cavaliere stanco del mondo può trovare il proprio senso di redenzione insegnando al ragazzo cosa significa essere un brav’uomo. Il New York Times lo ha descritto come un racconto morale su due personaggi che si aiutano a vicenda durante difficili periodi di transizione.

Negli ultimi anni Clint Eastwood è stato sempre di più attratto da materiale che gli consentisse di cimentarsi sia nella recitazione che nella regia, più recentemente è stato protagonista e regista del thriller del 2018 The Mule.