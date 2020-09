The Falcon and the Winter Soldier: la serie TV arriverà nel 2021

Su Disney+ è stata confermata l’uscita sulla piattaforma di The Falcon and the Winter Soldier per il 2021. Ecco il tweet di Brandon Davis.

Comicbook.com ha confermato che The Falcon and the Winter Soldier arriverà su Disney+ nel 2021. A confermarlo è stato Brandon Davis che ha mostrato gli screen dedicati alla serie Marvel su Disney+, con una segnalazione della piattaforma streaming che parla del 2021 come periodo d’uscita della serie.

Ecco il tweet.

Nel messaggio viene mostrato anche lo screen di WandaVision, che arriverà su Disney+, così come anticipato, a dicembre 2020. Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono ricominciate ad Atlanta.

Il telefilm doveva essere inizialmente distribuito ad agosto del 2020, ma la pandemia ha sconvolto i piani dei Marvel Studios che, con le riprese dello show interrotte a marzo, hanno dovuto riprogrammare la serie TV.

Protagonisti del telefilm saranno Anthony Mackie, che vestirà i panni di Falcon, mentre Sebastian Stan interpreterà il Soldato d’Inverno. I due riprenderanno i loro ruoli dopo le vicende di Avengers: Endgame, film in cui Falcon ha raccolto lo scudo di Captain America.

Così come nella serie a fumetti Falcon è diventato il successore di Steve Rogers.