The Falcon and The Winter Soldier: nuove foto dal set

Dopo un periodo di incertezza, sono ricominciate le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, e gli attori hanno condiviso alcune foto dal set.

I ragazzi sono tornati: è questa la didascalia che ha scelto Anthony Mackie per postare una foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier. Lo show era infatti tra le innumerevoli produzioni cinematografiche e televisive messe in pausa durante la pandemia, e dopo un periodo di incertezza, le riprese sono da poco ricominciate ufficialmente.

Già nei giorni scorsi era stato Sebastian Stan a condividere uno scatto dal set, mentre ora tocca all’altro protagonista, con sempre il distanziamento sociale a fare da tema portante.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020

Lo show conterà sei episodi, con la sceneggiatura affidata a Derek Kolstad e Malcolm Spellman e la regia a Kari Skogland. Nel cast naturalmente ci sono Mackie e Stan, i cui due personaggi sono impegnati a fare i conti con gli eventi successivi ad Avengers Endgame, e dunque alla vita post-Captain America, ma sono presenti altri nomi di spicco come Daniel Bruhl, Wyatt Russel ed Emily VanCamp.

La data d’uscita dello show, inizialmente prevista per Agosto su Disney+, è ancora un mistero. Siamo sicuri però che arriveranno notizie in tal senso piuttosto a stretto giro.

Cosa vi aspettate da The Falcon and The Winter Soldier?