PS5, annunciato il prezzo del Dualsense e di altri accessori

Sony ha annunciato ufficialmente il prezzo del controller di PS5 e primi accessori che saranno disponibili insieme alla console di nuova generazione.

Con un post sul blog, Sony ha annunciato ufficialmente il prezzo del Dualsense e dei primi accessori che saranno disponibili insieme alla console di nuova generazione. Il Dualsense, il controller di PS5, approderà sul mercato al costo di 69,99 euro, con una differenza di prezzo pari a circa 10 euro in più rispetto al Dualshock 4.

Nonostante quindi la tecnologia più evoluta e la presenza dei feedback aptici, quindi, Sony ha deciso di non alzare troppo il prezzo del controller. In aggiunta arriverà anche una stazione per DualSense che supporterà la ricarica per un massimo di due controller. Il prezzo è di €29,99.

Detto questo, vediamo invece l’elenco degli accessori per PS5 con relativi prezzi:

DualSense Wireless Controller (standalone) al prezzo consigliato di 69.99€

PULSE 3D wireless headset – con supporto audio 3D e doppio microfono con cancellazione del rumore al prezzo consigliato di 99.99€

HD Camera – con doppia lente a 1080p per consentire ai giocatori di trasmettere i propri momenti epici durante le sessioni di gameplay al prezzo consigliato di 59.99€

Media Remote – per navigare agevolmente tra i film e i servizi al prezzo consigliato di 29.99€

DualSense Charging Station – per caricare facilmente due DualSense Wireless Controller al prezzo consigliato di 29.99€

Vi ricordiamo che PS5 arriverà in due differenti versioni (con lettore ottico e Digital Edition) a partire dal 19 novembre 2020 e rispettivamente al prezzo di 499,99 euro e 399,99 euro. Qui dove preordinarla al miglior prezzo.