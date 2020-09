PS5 in preorder: dove acquistarla al miglior prezzo

Dopo aver annunciato finalmente data di lancio e prezzo, Sony ha deciso di aprire i preorder per PS5. Vediamo dove preordinarla al miglior prezzo.

Dopo aver finalmente annunciato data di lancio e prezzo, Sony ha deciso di aprire ufficialmente i preorder di PS5. Come ovviamente già saprete, la nuova console arriverà nella versione con il lettore e nella versione Digital il prossimo 19 novembre 2020. Per aiutarvi a risparmiare qualche euro, abbiamo pensato bene di riportarvi un elenco di tutti i rivenditori che offrono la console al miglior prezzo.

Come potete vedere, l’unica offerta più conveniente al momento sembra essere quella offerta da GameStop, dove è possibile risparmiare qualcosa portando indietro le proprie console e giochi usati e grazie alla supervalutazione di PS4 e Xbox One che offre numerosi incentivi per passare a PS5 (e Xbox Series X). Per usufruire di questa offerta avete tempo fino al 21 settembre 2020.

Per il resto, gli altri rivenditori offrono la nuova console al prezzo consigliato da Sony, ossia 399,99 euro per la Digital Edition e 499,99 euro per la versione con il lettore. Nulla esclude che più avanti i rivenditori possano applicare sconti o tagli di prezzo temporanei per invogliare i consumatori all’acquisto.

Preorder su Amazon.it