Singapore, cittadini pagati per mantenersi in salute indossando Apple Watch

Apple e il governo di Singapore hanno stretto un accordo decisamente particolare e che prevede il pagare i cittadini che mantengono uno stile di vita sano. Saranno monitorati indossando un Apple Watch.

Si tratta di un’iniziativa sanitaria denominata “LumiHealth” della durata di due anni, durante i quali i partecipanti verranno monitorati attraverso Apple Watch e un’app per iPhone.

Il programma prevede che i residenti di Singapore potranno guadagnare fino a 280 dollari (236 euro) in premi e voucher completando gli obiettivi e le attività impostate nell’app. Gli obiettivi possono essere raggiunti camminando o facendo altri esercizi come il nuoto o lo yoga e l’app LumiHealth offrirà coaching personalizzato e promemoria per esami sanitari e vaccinazioni.

Le sfide spingeranno gli utenti a fare scelte alimentari migliori e a migliorare le abitudini del sonno. Attenzione alla privacy: da Apple fanno sapere che tutti i dati degli utenti saranno crittografati e nessuno sarà venduto o condiviso per scopi di marketing.

Anche se tutti noi nel mondo stiamo affrontando le sfide del COVID-19, dobbiamo continuare a investire nel nostro futuro. E non c’è investimento migliore che nella nostra salute personale – ha dichiarato il vice primo ministro di Singapore Heng Swee Keat.

Restando in tema, di poche ore fa l’annuncio da parte del colosso di Cupertino di nuovi modelli Apple Watch: il modello Series 6 che arriverà in Italia a 439 euro, per la prima volta dotato di sensori per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, ed Apple Watch SE, la versione entry level.ù