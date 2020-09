Disney+ da settembre a novembre 2020: ecco tutte le nuove uscite

Ecco la programmazione delle uscite su Disney+ da settembre a novembre 2020. Tra le proposte più attese c’è The Mandalorian 2.

Con l’autunno in arrivo la piattaforma Disney+ ha diffuso la programmazione delle nuove uscite da settembre a novembre 2020. i prossimi mesi avranno film originali e serie che debutteranno sulla piattaforma.

Tra i titoli più attesi c’è il ritorno di The Mandalorian, la premiere di Talenti Spaziali di National Geographic, i film originali Nuvole e La Società Segreta dei Principi Minori, insieme alla riproposta di cult come Big.

Ma andiamo con ordine. A settembre 2020 arriveranno: il 18 la docuserie Becoming che racconta le storie delle origini di artisti e atleti attraverso le loro parole. Lo stesso giorno arriveranno anche La leggenda di un amore – Cinderella, ed il cult Big.

Il 25 settembre sarà la volta del film originale La società segreta dei Principi minori, e poi della serie Gli Eroi del Disney’s Animal Kingdom (Disney+ Original Series), con la voce narrante di Josh Gad nella versione originale.

Venerdì 9 ottobre sarà la volta di Talenti Spaziali (Disney+ Original Series), che racconta la storia dei primi astronauti americani basata sull’iconico bestseller di Tom Wolfe. Venerdì 16 ottobre usciranno il film originale Nuvole e la docuserie Vita da scimpanzé. Il 23 ottobre arriverà La storia di Olaf, con le inedite origini del pupazzo di neve di Frozen.

Sempre il 23 ottobre arriverà La grande bugia, il primo game show originale di Disney+. Mentre il 30 ottobre sarà la volta di The Mandalorian 2.

A novembre, invece, sono attesi: The LEGO Star Wars Holiday Special, che riunisce Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose e i droidi per una gioiosa festa nel giorno del Life Day, una festività introdotta per la prima volta nello “Star Wars Holiday Special” del 1978. E poi ci sarà anche la serie originale Il meraviglioso mondo di Topolino (Disney+ Original Series).

Ed infine, sempre a novembre, arriverà Marvel 616, che esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.