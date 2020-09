Frozen: Disney+ distribuirà la storia di origini di Olaf

Sulla piattaforma streaming Disney+ il 23 ottobre verrà distribuita la storia di origini di Olaf, il personaggio dei lungometraggi di Frozen.

Il 23 ottobre arriverà su Disney+ la storia di origini di Olaf, il celebre personaggio di Frozen. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma streaming, che ha comunicato che il cortometraggio che racconterà l’origin story di Olaf s’intitolerà Once Upon a Snowman.

Ecco il tweet con l’annuncio.

It all started with a little magic ❄ Once Upon a Snowman, an Original Short, is streaming Oct. 23 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/2cztM9GXvi

— Disney+ (@disneyplus) September 9, 2020