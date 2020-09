PS5, Xbox Series X e Series S: un rendering interattivo mette a confronto le console

Windows Central ha realizzato un rendering interattivo 3D che consente di mettere a confronto le dimensioni di PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Windows Central ha realizzato un rendering interattivo 3D di PS5, Xbox Series X ed Xbox Series S che consente di valutarne le dimensioni. Il rendering è accessibile solo su Windows Central, ma basta anche già solo osservare l’immagine che trovate in apertura per farvi un’idea.

Come possiamo vedere, PS5 si conferma come la console più grossa per dimensioni, più estesa in lunghezza ed in altezza rispetto a Xbox Series X ed Xbox Series S. L’altezza viene compensata però dal suo maggiore slancio in larghezza, ma in generale appare molto più massiccia della concorrente, in particolare se guardata frontalmente e dall’alto.

Ovviamente Xbox Series S è la più piccola. Più ristretta persino di PS4 Pro e più piccola del 60% rispetto ad Xbox Series X, come già sottolineato più volte da Microsoft. Solo la lunghezza è pari a quella di Xbox Series X. Da notare infine che PS5 è l’unica console che ha bisogno di una base per essere sorretta in verticale.

Vi ricordiamo che Sony non ha ancora comunicato le dimensioni reali di PS5, ma considerando che la porta usb misura 1,2 centimetri e il drive ottico 12, possiamo valutare il calcolo di Windows Central come abbastanza plausibile.

Intanto, vi ricordiamo che negli ultimi giorni Microsoft ha svelato prezzi e data d’uscita delle nuove Xbox mentre Sony è ancora in procinto di comunicare le ultime informazioni su PS5. Con molta probabilità, però, sapremo tutto entro la prossima settimana.