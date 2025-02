La dieta mediterranea è quella che viene descritta come la più indicata per portare a termine un’alimentazione sana e include nel nostro regime alimentare tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno. Parliamo infatti di una dieta che si basa sul consumo di cereali integrali, frutta, verdura grassi buoni e un insieme di elementi che fanno bene al cuore. Molto meno conosciuta, invece, quella che viene definita come dieta atlantica, la quale però risulta essere molto valida e tremendamente in voga in Spagna e Portogallo.

Gli studiosi hanno quindi deciso di confrontare le due diete e capire quale fra le due potrebbe essere considerata la migliore. La dieta atlantica non è così diffusa come quella mediterranea, ma secondo alcuni ricercatori potrebbe risultare perfino migliore. La stessa si basa sul consumo di prodotti integrali e di stagione, ma anche frutti di mare e ingredienti mirati al benessere cardiaco.

Sono contemplati anche i latticini e il pesce oleoso che viene apprezzato per la grande quantità di grassi Omega 3. Questa dieta si distingue anche per l’adozione di metodi di cottura che in altre tipologie di regimi alimentari vengono banditi, come ad esempio lo stufato e la griglia, ma anche le zuppe e tutti i preparati che contengono una buona dose di grassi.

La dieta atlantica è migliore di quella mediterranea?

Seppur molto simili, la dieta atlantica e quella mediterranea si distinguono per quegli elementi che possono rendere una migliore dell’altra. Quella atlantica, infatti, vede come ingredienti principali i legumi, il mais, i cereali ma anche patate, cavoli, mele, pere e prugne. Una vasta gamma di prodotti che quella mediterranea esclude a prescindere, ritenendoli troppo calorici e pesanti da digerire. Qualche anno fa si è tenuto uno studio in Portogallo per mettere in relazione la dieta atlantica e lo sviluppo delle malattie cardiache.

Gli studiosi hanno evidenziato come chi seguisse questa tipologia di dieta riscontrasse una minore incidenza di infarti e malattie che vanno a colpire il cuore. Questo perché si fa leva su fibre e Omega 3 che non solo riducono l’infiammazione, ma riescono a conferire tutti i parametri che garantiscono la salute del muscolo cardiaco. Al momento non abbiamo sentito parlare di questa dieta poiché quella mediterranea è certamente più famosa e ha riscontrato più interesse sotto il profilo scientifico. Ad ogni modo anche quella atlantica si sta affermando e potrebbe quindi rivoluzionare il regime alimentare di ognuno di noi.