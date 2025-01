La dieta mediterranea si concentra su alimenti integrali e olio d’oliva come principale fonte. Inoltre, la dieta comprende molte verdure, pasce, cereali, pollame e latticini.

La dieta mediterranea apporta benefici per la salute cardiovascolare e la longevità. Essa si rivela essere anche alleata del benessere cerebrale. Di recente, uno studio condotta dall’Università BGU ha messo in evidenza che l’aggiunta di tè verde e frullati verdi alla dieta può rallentare l’invecchiamento cerebrale.

Oltre al tè verde, includere verdure verdi, come il cavolo riccio, porri e bietole, può potenziare gli effetti positivi della dieta mediterranea. Il cavolo riccio è una fonte di flavonoli, che contrastano lo stress ossidativo. I porri sono ricchi di fibre prebiotiche che migliorano la connessione tra intestino e cervello. Mangiando regolarmente queste verdure, si potrebbe prevenire la degenerazione cognitiva e favorire una salute mentale ottimale.

Aggiungere verdure verdi per nutrire il cervello

Le verdure come verza, piselli e bietole forniscono nutrienti essenziali, tra cui vitamine, fibre e minerali che favoriscono il benessere generale. Le fibre favoriscono una digestione sana e aiutano a ridurre l’infiammazione sistemica, associata al declino cognitivo.

L’ideale consiste nella realizzazione di piatti semplici e gustosi, come la zuppa di porri o le bietole saltate con della quinoa. Ma come realizzare questi piatti? Di seguito tre ricette che vi aiuteranno a integrare questi elementi.

Bietole con quinoa

Soffriggete i funghi nel burro e nell’olio d’oliva. Aggiungete la quinoa precotta, le bietole tritate e le erbe fresche, come menta e prezzemolo. Lasciate appassire le foglie, poi impiattate con del succo di limone, scaglie di grana e pepe nero.

Verza in padella

Scaldate un cucchiaio di olio in una padella e aggiungete l’aglio grattugiato, lo zenzero fresco e il peperoncino rosso. Fate soffriggere per un minuto. Aggiungete la verza grattugiata, fate cuocere per altri tre minuti e prima di servire condite con olio di sesamo.

Piselli verdi

Sbollentate i piselli, le taccole e i fagiolini in acqua per qualche minuto. Preparate un’emulsione di succo di limone, succo d’arancia, olio d’oliva, sale e pepe. A cottura terminata, condite le verdure mentre sono calde.