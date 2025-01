Sull’isola danese di Fiona, gli archeologi hanno scoperto dei reperti in pietra utili per capire cosa mangiavano gli uomini nel Neolitico nel Nord Europa.

Di recente sono state ritrovate 14 pietre durante lo scavo di un insediamento risalente a 5.500 anni fa della cultura del bicchiere a imbuto del primo Neolitico a Frydenlund, sullo Strandby Mark, a sud-est di Haarby su Funen. Nelle vicinanze, vi erano oltre 5.000 chicchi carbonizzati di orzo nudo, farro e grano duro.

Sembrerebbe facile supporre che gli abitanti dell’insediamento usassero tali strumenti per macinare i cereali per procedere con la panificazione. Tuttavia, sorprendentemente, i ricercatori hanno trovato poche prove che facessero pensare alla lavorazione dei cereali e, come spiega l’archeobotanico, PhD Welmoed Out del Moesgaard Museum, non sono riusciti a identificare le piante da cui provengono i grani di amido.

Dieta neolitica: i primi agricoltori non vivevano solo di acqua e pane

La cultura del bicchiere a imbuto fu una delle prime culture agricole non solo del Nord Europa tra il 4000 e il 2800 a.C. circa. Essa ha segnato l’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento in Scandinavia. L’espressione “bicchiere a imbuto” si riferisce ai bicchieri di argilla ritrovati a forma di imbuto che venivano utilizzati per vari scopi domestici e rituali. La scoperta a sud di Fiona è il più ampio ritrovamento di macine in pietra e cereali della regione.

Non si sa quindi a cosa servissero effettivamente questi strumenti in pietra. Certo è che mancano evidenti segni di usura dovuti tipici di mezzi utilizzati per la macinazione dei cereali.

I risultati ottenuti hanno proposto l’ipotesi, dopo aver scoperto resti di cerali cotti, che nel Nord Europa i primi agricoltori non vivessero solo di acqua e pane, bensì di acqua e pappa, bacche, noci e carne. Come evidenziato dagli archeologi del Moesgaard Museum: