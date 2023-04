Cambiamenti climatici e agricoltura: uno studio sui cereali in India

Negli ultimi decenni è diventato evidente che i cambiamenti climatici e i conseguenti eventi meteorologici estremi possono compromettere i raccolti. È preoccupante la grande disparità di vulnerabilità agricola tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. In un nuovo studio, i ricercatori hanno analizzato i principali cereali alimentari in India per capire gli effetti a lungo e a breve termine del cambiamento climatico sulle rese dei raccolti.

“La maggior parte degli studi che misurano gli effetti del cambiamento climatico si concentrano sulle variazioni da un anno all’altro, che sono rappresentative delle variazioni meteorologiche e non del clima“, ha dichiarato Madhu Khanna (CABBI), professore di agricoltura ed economia dei consumi. “Abbiamo utilizzato dati relativi a 60 anni per esaminare come le deviazioni del tempo dalle medie a lungo termine influenzino le rese di tre grandi colture di cereali: riso, mais e grano”.

L’analisi lunga 60 anni

Le variazioni meteorologiche sono di breve durata, come gli eventi temporaleschi improvvisi in una giornata calda. Tuttavia, tali variazioni possono essere distinte dalle differenze a lungo termine, che sono il segno distintivo del cambiamento climatico. “Volevamo vedere se l’effetto delle deviazioni a breve termine delle temperature e delle precipitazioni estreme è significativo rispetto alle loro medie a lungo termine e se i loro effetti sono assenti sul lungo periodo, mentre gli agricoltori si adattano al cambiamento climatico”, ha detto Khanna. I ricercatori hanno utilizzato modelli di regressione quantile per determinare se gli agricoltori si stessero adattando ai cambiamenti climatici a lungo termine. Per farlo, hanno utilizzato serie di dati di 60 anni sulla temperatura, le precipitazioni, la durata della stagione di crescita e la resa dei raccolti per creare modelli diversi per le risposte a breve e a lungo termine delle colture. Secondo la loro analisi, se le differenze di temperatura, ad esempio, non hanno alcun impatto in nessuno dei due modelli, non ci sono stati adattamenti. Se invece l’impatto a breve termine è peggiore, significa che gli agricoltori sono riusciti ad adattarsi e a smussare gli effetti. “Abbiamo scoperto che gli agricoltori sono stati in grado di adattarsi ai cambiamenti di temperatura per il riso e il mais, ma non per il grano. L’aumento delle precipitazioni ha aumentato la resa del riso, ma ha influito negativamente sulla resa del grano e del mais“, ha detto Khanna. “Abbiamo anche scoperto che gli agricoltori personalizzano le loro strategie a seconda delle regioni e delle colture. Ad esempio, i distretti esposti al caldo hanno reagito meglio alle temperature più elevate rispetto ai distretti delle regioni più fredde”.

Gli agricoltori che lavoravano in aree meno produttive, e quindi nella coda inferiore della distribuzione, hanno reagito in modo diverso da quelli che lavoravano in aree con rese più elevate: i primi hanno adottato più misure di adattamento a causa degli impatti più elevati. Le colture possono adattarsi in due modi: gli agricoltori possono cambiare le loro pratiche di gestione o le varietà stesse, prediligendo le più resistenti. Sebbene questo studio non possa distinguere tra queste possibilità, gli autori suggeriscono che si può intervenire per migliorare le varietà di sementi ed educare gli agricoltori su come adattarsi ai cambiamenti climatici.