Assassin’s Creed Valhalla ha una nuova data d’uscita: arriverà al lancio di Xbox Series X/S

Ubisoft anticipa la data d’uscita di Assassin’s Creed Valhalla, inizialmente prevista per il 17 novembre 2020. Il nuovo capitolo della serie arriverà al lancio di Xbox Series X e Series S.

Assassin’s Creed Valhalla ha una nuova data d’uscita. Lo ha annunciato Ubisoft pochi minuti fa con un tweet. Il nuovo capitolo della serie ad ambientazione vichinga sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020, data d’uscita delle nuove Xbox.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

L’annuncio giunge insieme alle numerose informazioni rilasciate poco fa riguardo la next-gen targata Microsoft. Il colosso di Redmond ha annunciato data d’uscita e prezzo di Xbox Series X e Series S con tanto di trailer, specifiche tecniche e diverse informazioni aggiuntive. Inoltre, Microsoft ha fatto anche sapere che a fine anno EA Play sarà incluso gratuitamente nell’Xbox Game Pass per PC e nell’Xbox Game Ultimate.

Inizialmente prevista per il 17 novembre, la data d’uscita di Assassin’s Creed Valhalla è stata così anticipata di una settimana. Resta ancora da definire, invece, l’uscita su PlayStation 5, in quanto Sony deve ancora annunciare la data in cui la console farà il suo debutto.

Vi ricordiamo che nella giornata di domani è previsto un Ubisoft Forward, che si terrà alle 21:00 italiane. Ci saranno nuovi annunci e forse avremo anche modo di dare un’altra occhiata alle avventure di Eivor.

Vi lasciamo, ricordandovi che acquistando il gioco per Xbox One e PS4 si avrà accesso gratuitamente all’upgrade grafico per la console di nuova generazione corrispondente.