EA Play sarà disponibile con Xbox Game Pass Ultimate gratuitamente

Microsoft continua la sua linea e punta ancora sul servizio Xbox Game Pass: EA Play sarà compreso nel pacchetto gratuitamente.

Oramai Microsoft ha conquistato il cuore di molti giocatori con la sua politica dettata dall’Xbox Game Pass, un servizio che permette di avere tonnellate di videogiochi con un abbonamento mensile. Nato nel 2017, questo genere di servizio è stato dapprima introdotto, sempre su Xbox One, da Electronic Arts con il suo EA Access (poi sbarcato su PC come Origin Access e, infine, rinominato in un pacchetto unico come EA Play). Oggi le due cose si uniscono: EA Play sarà infatti gratuito nel pacchetto Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC.

Esclusi coloro che hanno solo il Pass per console, ma alla fine giocando online molte persone hanno ormai sottoscritto l’abbonamento Ultimate, che concede il servizio su tutte e due le piattaforme, oltre che il Live Gold per la console. Insomma, chi possiederà Xbox Game Pass Ultimate potrà usufruire di EA Play su Xbox One, Series X, Series S e Windows 10, mentre chi avrà l’abbonamento su PC potrà usare il servizio Electronic Arts solo su PC.

Andando a spulciare i dettagli legati a questo servizio, ecco cosa aggiungerà l’EA Play all’Xbox Game Pass:

più di 60 dei migliori giochi EA tra cui FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, oltre che a successi come The Sims, Skate, Mass Effect e Battlefield

EA tra cui FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, oltre che a successi come The Sims, Skate, Mass Effect e Battlefield sfide e premi esclusivi , contenuti dedicati ai membri del servizio, sconti sui giochi digitali EA e sui DLC

, contenuti dedicati ai membri del servizio, sconti sui giochi digitali EA e sui DLC accesso alle prove dei titoli EA per una durata di massimo 10 ore di giochi come Madden NFL 21 e FIFA 21 (talvolta anche in anticipo)

Infine, alcuni giochi EA saranno accessibili anche tramite Android, sfruttando così la tecnologia xCloud per poterci giocare in portabilità in modo gratuito. Vi ricordiamo infine che, se non avete provato mai il Game Pass, potrete attivarlo per il primo mese a solo 1€.