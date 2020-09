Xbox Series X: confermata data e prezzo, ecco tutte le informazioni

Prosegue la serie di informazioni che Microsoft sta rilasciando: oggi tocca a Xbox Series X, alla sua data d’uscita e alle specifiche tecniche.

Nella giornata odierna Microsoft ha rilasciato la pagina ufficiale dedicata a Xbox Series X, inserendo al suo interno tanti dettagli, ulteriori conferme e qualche informazione. Tra le specifiche spiccano subito i 12 Teraflops di potenza, il 4K Reale per i videogiochi (sarà anche 8K Ready), un frame rate capace di arrivare fino a 120 FPS e 1TB di memoria in formato SSD.

La conferma attesa invece da molti, sebbene fosse scontato ormai, è la data d’uscita: il 10 novembre, infatti, sarà possibile acquistare la nuova Xbox Series X. Il sito parla anche di preorder aperti dal 22 settembre (sebbene catene come GameStop permettano già la prenotazione) e offerte legate all’Xbox All Access, ancora non confermato in Italia.

Scendendo nel dettaglio, questa nuova console rappresenta per Microsoft un ottimo bilanciamento tra potenza e velocità: la piattaforma infatti possiede un processore custom con architettura RDNA 2 e bastato sul recente AMD Zen 2, e porta una potenza 4 volte maggiore della Xbox One (e un numero di Teraflops due volte maggiore della One X e ben 8 volte maggiore della prima Xbox One). La nuova console Microsoft avrà inoltre il Variable Rate Shading, un sistema che sfrutterà al meglio la potenza della console dando priorità a personaggi, oggetti o ambientazioni richieste dal titolo, offrendo un frame rate stabile, una risoluzione migliore e una qualità superba (anche se per avere il massimo potenziale necessiterete di un TV compatibile con HDMI 2.1).

Non mancherà infine il Raytracing, verà novità di questa generazione, che assieme alla memoria SSD (altra punta di diamante di queste nuove console) offrirà una qualità migliore, una velocità di caricamento maggiore e la possibilità agli sviluppatori di sperimentare nuove tecniche di development. Xbox Series X, così come la sorella minore Xbox Series S, sarà acquistabile dal 10 novembre, rispettivamente a 499,99 € e 299,99 €.