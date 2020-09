Community: Yvette Nicole Brown è sicura al 100%, il film si farà

Le voci su un film di Community si rincorrono ormai da anni, ma stavolta potremmo davvero esserci: lo conferma anche l’attrice Yvette Nicole Brown.

“Six seasons and a movie” divenne un po’ il motto di Community, da una battuta all’interno della serie stessa, e dopo che le sei stagioni sono effettivamente arrivate, manca ancora il film, che i fan sperano di poter vedere al più presto. E mentre vanno avanti rumor in tal senso da anni, questo sembra essere davvero il periodo giusto, come conferma anche l’attrice Yvette Nicole Brown, che nella serie interpreta Shirley.

L’attrice ne ha parlato in una recente intervista, dicendosi sicura al 100% che il film si farà:

Ho sempre scherzato dicendo che se avessimo dovuto farlo, questo sarebbe stato il periodo giusto, perché sono tutti liberi. Se vuoi avere Donald Glover, è meglio che lo contatti durante la pandemia. Ma scherzi a parte, sono sicura al 100% che lo faremo. È sempre stato un problema di impegni, non di voglia. Appena Dan o uno degli altri grandi autori lo scriveranno, e troviamo tutti il tempo di prenderci un mese per farlo, lo faremo al 100%.

La serie tra l’altro in questo momento è presente sul catalogo Netflix, che è anche in ottimi rapporti con un’altra star di Community come Alison Brie, per cui non potrebbe effettivamente esserci momento migliore per annunciare il film. Il cast è rimasto piuttosto unito, tanto da avere ancora una chat di gruppo attiva, come ha rivelato la stessa attrice.

Uno spin-off o un revival sarebbe invece decisamente più complicato, ma per quanto riguarda il film le sensazioni restano positive. E voi che ne pensate? Lo vorreste finalmente un film di Community? RIuscirà la produzione a riunire tutto il cast?