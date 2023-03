Una pellicola di alghe e grafene che cambierà il modo di monitorare la salute: leggera, sicura e indossabile

Il team di scienziati dell’Università del Sussex ha sviluppato i nuovi sensori sanitari – come quelli indossati dai corridori o dai pazienti per monitorare la frequenza cardiaca e la temperatura – utilizzando elementi naturali come il sale grosso, l’acqua e le alghe, combinati con il grafene. Essendo realizzati esclusivamente con ingredienti presenti in natura, i sensori sono completamente biodegradabili, il che li rende più rispettosi dell’ambiente rispetto alle alternative a base di gomma e plastica comunemente utilizzate. La loro composizione naturale li colloca anche nell’emergente campo scientifico dell’elettronica commestibile, ovvero dei dispositivi elettronici che possono essere consumati senza problemi. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che i loro sensori sostenibili a base di alghe superano in termini di sensibilità gli idrogel e i nanomateriali sintetici esistenti, utilizzati nei monitor sanitari indossabili. Di conseguenza, migliorano l’accuratezza, poiché quanto più sensibile è un sensore, tanto più accuratamente registrerà i segni vitali di una persona. L’idea di utilizzare le alghe in un dispositivo di monitoraggio della salute è nata quando il dottor Conor Boland, fisico dell’Università del Sussex, stava guardando la TV durante un periodo di isolamento. Il dottor Conor Boland, docente di fisica dei materiali presso la Scuola di Scienze Matematiche e Fisiche, ha dichiarato:

“Ho avuto l’ispirazione di usare le alghe in laboratorio dopo aver guardato MasterChef durante l’isolamento. Le alghe, se utilizzate per addensare i dolci, conferiscono loro una struttura morbida e rimbalzante, preferita da vegani e vegetariani come alternativa alla gelatina. Mi ha fatto pensare: “E se potessimo fare lo stesso con la tecnologia di rilevamento? Per me, uno degli aspetti più entusiasmanti di questo sviluppo è che abbiamo un sensore completamente biodegradabile e altamente efficace. La produzione di massa di tecnologie sanitarie insostenibili a base di gomma e plastica potrebbe, ironia della sorte, rappresentare un rischio per la salute umana a causa della dispersione di microplastiche nelle sorgenti d’acqua durante la loro degradazione.

Pellicola di alghe e grafene e la potenziale rivoluzione nella tecnologia di monitoraggio della salute

Le alghe lavorano innanzitutto come isolante, ma aggiungendo una quantità critica di grafene, gli scienziati sono riusciti a creare una pellicola elettricamente conduttiva. Quando viene immersa in un bagno di sale, la pellicola assorbe rapidamente l’acqua, dando vita a un idrogel morbido, spugnoso ed elettricamente conduttivo. Questo sviluppo ha il potenziale per rivoluzionare la tecnologia di monitoraggio della salute, poiché le future applicazioni dei sensori indossabili di livello clinico assomiglieranno a una seconda pelle o a un tatuaggio temporaneo: leggeri, facili da applicare e sicuri perché realizzati con ingredienti naturali. Ciò migliorerebbe in modo significativo l’esperienza complessiva del paziente, senza la necessità di strumenti ospedalieri, fili e cavi potenzialmente invasivi. Quest’ultima scoperta della ricerca è il risultato di altre pubblicazioni riguardanti un progetto per lo sviluppo di nanomateriali da parte degli scienziati del Sussex nel 2019, che presentava un metodo da seguire al fine di ottimizzare lo sviluppo di sensori nanomateriali.